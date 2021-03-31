Р. Ротенберг: уменьшение экипировки вратарей — интересная идея. КХЛ к этому придёт

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал некоторые итоги состоявшегося совета директоров Континентальной хоккейной лиги.



«Обсудили многие интересные вопросы на совете директоров КХЛ. Например, экипировку вратарей, размеры площадки. Стремимся, чтобы было интереснее, чтобы было больше болельщиков, думаем о том, как вовлечь новую аудиторию, детей. Этим будем заниматься. Например, на хорошем уровне будем делать фигурки хоккеистов. Понятно, что продукт номер один в плане продаж — это хоккейные джерси, но в Америке фигурки хоккеистов очень популярны. Мы хотим, чтобы у нас тоже были сувениры такого же качества, но это требует и инвестиций, и времени. Мы к этому придём.



Что касается уменьшения экипировки вратарей, то это интересная идея, которую надо проработать с ИИХФ, другими коллегами. Думаю, что мы к этому придём, но вопрос в том, когда — будет ли это со следующего сезона или позже. То же самое касается размера площадки. Хотелось бы, чтобы везде была единая площадка, но есть нюансы. Например, в Магнитогорске технически невозможно изменить размер», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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