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«Куньлунь» снова будет играть в Мытищах, «Спартак» ведёт переговоры с «Мегаспортом»

«Куньлунь» снова будет играть в Мытищах, «Спартак» ведёт переговоры с «Мегаспортом»
Хоккей / КХЛ 0

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал, на каких аренах в следующем сезоне планируют играть «Куньлунь Ред Стар» и «Спартак».

«Адмирал» возвращается, 24 клуба сыграют в турнире, все предоставили финансовые гарантии. Команда «Куньлунь» будет базироваться в Мытищах, «Спартак» переезжает с «ЦСКА-Арены» и ведёт переговоры с Москвой для проведения матчей на «Мегаспорте», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Ранее стало известно, что 31 марта 2021 года состоялся совет директоров Континентальной хоккейной лиги лиги. В сезоне-2021/2022 примут участие 24 клуба. При этом «Адмирал» сыграет в следующем сезоне КХЛ при условии погашения долгов за сезон-2017/2018.

«Адмирал» сыграет в следующем сезоне КХЛ при условии погашения долгов за сезон-2017/2018
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