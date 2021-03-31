Морозов — о бонусах за попадание в топ-4: это разрешено делать любому клубу

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

«Скорее всего «Торпедо», переместится в Западную конференцию. Мы проработаем этот вариант. Будем согласовывать с ФХР.

В плей-офф не случилось ни одной сенсации? Конечно, вы бы хотели увидеть новые клубы в финалах конференций. Но СКА и ЦСКА годами всё нарабатывали, и у них есть хорошие игроки. Во втором раунде эти клубы никогда не играли семь матчей. «Локомотиву» одного шага не хватило для победы.

Потолок и пол должны работать в долгую стратегию. В прошлом сезоне случилось много интересных переходов, когда клубы расставались со своими игроками. Думаю, такие переходы будут и в этом сезоне. Бонусы за топ-4? Когда вводился потолок, мы оставили клубам возможность получать хорошие бонусы. Это есть в регламенте, это разрешено делать любому клубу. Каждый клуб может заключить с игроком подобный контракт», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.