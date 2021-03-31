Морозов — о бонусах за попадание в топ-4: это разрешено делать любому клубу

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.
«Скорее всего «Торпедо», переместится в Западную конференцию. Мы проработаем этот вариант. Будем согласовывать с ФХР.
В плей-офф не случилось ни одной сенсации? Конечно, вы бы хотели увидеть новые клубы в финалах конференций. Но СКА и ЦСКА годами всё нарабатывали, и у них есть хорошие игроки. Во втором раунде эти клубы никогда не играли семь матчей. «Локомотиву» одного шага не хватило для победы.
Потолок и пол должны работать в долгую стратегию. В прошлом сезоне случилось много интересных переходов, когда клубы расставались со своими игроками. Думаю, такие переходы будут и в этом сезоне. Бонусы за топ-4? Когда вводился потолок, мы оставили клубам возможность получать хорошие бонусы. Это есть в регламенте, это разрешено делать любому клубу. Каждый клуб может заключить с игроком подобный контракт», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 31 марта 2021
-
15:19
-
15:15
-
15:14
-
15:09
-
15:05
-
15:00
-
14:56
-
14:47
-
14:44
-
14:40
-
14:33
-
14:21
-
14:19
-
14:18
-
14:16
-
13:37
-
13:22
-
13:18
-
12:30
-
12:19
-
12:16
-
11:40
-
11:40
-
11:15
-
11:00
-
10:32
-
10:15
-
10:00
-
09:46
-
09:29
-
09:21
-
09:15
-
08:58
-
08:32
-
08:25