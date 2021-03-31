Президент КХЛ: если «Адмирал» не погасит долги, клуб не допустят до участия в чемпионате

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с условным включением «Адмирала» в состав участников сезона лиги на следующий сезон.

«Что касается «Адмирала», то долги есть. Сегодня было дополнительное условие. Все члены совета директоров за него проголосовали. На 21 марта 2018 долг составлял 146 млн руб, сейчас долг составляет 56 млн руб. Сегодня было принято решение предоставить «Адмиралу» отсрочку до 31 июля 2021 года. Если долги не погасят, клуб не допустят до участия в чемпионате.

«Конечно, мы будем учитывать разные варианты календаря, учитывая ситуацию с «Адмиралом». Мы будем работать в разных направлениях и держать в голове разные варианты. Мы только разрабатываем структуру. Приблизительную структуру календаря мы для себя составили. ФХР должна её согласовать», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.