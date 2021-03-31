Президент ЦСКА рассказал о шансах своей команды сыграть с клубом НХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович ответил на вопросы журналистов после заседания совета директоров КХЛ.



«На совете директоров много говорили про развитие лиги. Например, очень интересную статистику КХЛ показала по развитию и популяризации хоккея. Также проговорили вопросы, связанные с размером площадок, некоторые стратегические вещи. Плюс — возвращение «Адмирала». Это важнейший регион для нашей страны, для болельщиков Дальнего Востока важная веха развития КХЛ.



Шансы ЦСКА сыграть с клубом НХЛ? Недавно в передаче Вячеслава Фетисова показывали матч с Кубка Канады — 1981 СССР — Канада. Удивительно, насколько интересно смотреть на мегазвёзд, которые развивали хоккей во всём мире. Поэтому тот вопрос, который вы задали, прорабатывается и нами, и лигой, и ФХР, но сейчас что-то говорить преждевременно. Но мы бы очень хотели, потому что это будет событие», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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