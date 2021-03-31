Президент КХЛ: «Сочи» и СКА — юридически два разных юрлица. Тут мы не можем влиять

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с хоккейным клубом «Сочи», который имеет тесные трансферные связи с хоккейным клубом СКА.

«ХК «Сочи» за последние годы превратился непонятно во что и курируется СКА? Мы всё видим и анализируем. Два года назад было поручение совету КХЛ директоров проработать аренду игроков. Мы в этом году проводили рабочую группу, в апреле всё будет вынесено на голосование совета директоров.

Думаю, эта программа аренды игроков поможет, чтобы не было, как вы говорите, определённых взаимоотношений между клубами. Но юридически эта два разных юрлица, у клубов разные спонсоры, тут мы не можем повлиять», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.