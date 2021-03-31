«Салават Юлаев» полностью погасил долги перед КХЛ по налогу на роскошь

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с «Салаватом Юлаевом» и ЦСКА, которые имели задолженность перед лигой за превышение потолка зарплат в прошлом сезоне.

«Салават Юлаев» полностью погасил все свои долги перед КХЛ касаемо налога на роскошь за прошлый сезон, с ЦСКА ведётся работа. Мы с руководством армейцев договорились, что всё будет сделано и все долги будут погашены», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.