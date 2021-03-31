«Салават Юлаев» полностью погасил долги перед КХЛ по налогу на роскошь
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с «Салаватом Юлаевом» и ЦСКА, которые имели задолженность перед лигой за превышение потолка зарплат в прошлом сезоне.
«Салават Юлаев» полностью погасил все свои долги перед КХЛ касаемо налога на роскошь за прошлый сезон, с ЦСКА ведётся работа. Мы с руководством армейцев договорились, что всё будет сделано и все долги будут погашены», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
ЦСКА и «Салават» должны КХЛ почти 400 млн. Почему лига допустила эти клубы к сезону?
Разбираемся в главном юридическом конфликте хоккейного лета.
Рекомендуем вам
- 31 марта 2021
-
15:19
-
15:15
-
15:14
-
15:09
-
15:05
-
15:00
-
14:56
-
14:47
-
14:44
-
14:40
-
14:33
-
14:21
-
14:19
-
14:18
-
14:16
-
13:37
-
13:22
-
13:18
-
12:30
-
12:19
-
12:16
-
11:40
-
11:40
-
11:15
-
11:00
-
10:32
-
10:15
-
10:00
-
09:46
-
09:29
-
09:21
-
09:15
-
08:58
-
08:32
-
08:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам