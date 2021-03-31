Никитин рассказал о состоянии ЦСКА после семиматчевой серии с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о подготовке команды к полуфинальной серии Кубка Гагарина со СКА.
«Мы не изучали глубину скамейки СКА, потому что сосредоточены на своей команде. У нас у самих достаточная глубина. Но серия, конечно, покажет, случится может всякое.
Какое сейчас физическое и моральное состояние игроков после семиматчевой серии? У нас достаточно времени, чтобы восстановиться. Да, матчи были тяжёлыми, но ребята своё игровое время выдерживали. Какого-то перегруза не было. Кто сейчас в лучшем состоянии, только серия покажет. Мы уверены в себе, готовимся, готовились к этому весь сезон.
Есть мнение, что ЦСКА и СКА похожи? Двух людей похожих друг на друга не бывает. И команды априори разные, потому что они состоят из двадцати пяти человек. Сейчас в современном хоккее только атакой или обороной выиграть невозможно, нужны обе стороны, качественно работать, качественно играть. Кто в этом компоненте будет лучше, тот будет иметь преимущество.
Какие ожидания от этой серии? Хороший соперник, отличная команда. Стадия высокая, любой хоккеист весь сезон работает именно для таких матчей», — приводит слова Никитина официальный сайт клуба.
- 31 марта 2021
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