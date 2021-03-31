Слепышев — о столкновении Кетова с Шипачёвым: может быть, где-то грязно, но это плей-офф

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев поделился ожиданиями от серии со СКА.

«Отличается ли задача звеньев Лайпсика и Кемпе, с которыми играю? Она примерно одинаковая. Нужно приносить пользу в атаке и помогать звену Окулова. Недостаточно забиваем, поэтому все матчи прошли тяжело. А в целом тренерскому штабу виднее, кто лучше готов. Все ребята хорошие, со всеми удобно играть.



Что лучше перед финалом конференции со СКА, пройти такую семиматчевую серию с «Локомотивом» или как со «Спартаком», когда полегче? Трудный вопрос. Никогда не знаешь, какой будет соперник и как будет складываться серия. Иногда проходишь 4:0 и потом ждёшь две недели матчей, а игровое чутьё немного теряется. И потом с Ярославлем тяжело начинали. С другой стороны, семь матчей с «Локомотивом» — потратили много сил, и кто-то скажет, что мы будем не свежие. Есть свои плюсы и минусы. Как получилось, главное, что прошли дальше.



Матчи со СКА? Мы весь регулярный чемпионат придерживались одной системы. Оставим всё так же, немного что-то подкорректируем. Как будут складываться матчи, посмотрим.



ЦСКА не всегда хочет играть в одинаковый хоккей или на выезде иногда приходится немного откатиться? После каждой встречи мы делаем выводы. Стараемся придерживаться одной системы. Тяжело ответить, почему такая разница. Может быть, психология, возможно, ребятам комфортнее дома играть при своих болельщиках, а там, может быть, сковываемся. Думаю, здесь больше вопрос в психологии каждого игрока в отдельности, а не в командной тактике.



В серии СКА с «Динамо» Кетов жёстко въехал в Шипачёва? Такое всегда бывает. Хороший игрок всегда должен быть готов к таким моментам. Понятно, что, может быть, где-то грязно, но это плей-офф, все хотят выиграть», — приводит слова Слепышева официальный сайт ЦСКА.