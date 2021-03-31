Григорий Панин рассказал, как отходил после вылета «Салавата» от «Ак Барса»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал, как отходил после поражения в серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (0-4).



«Это неприятное событие. Не то чтобы отходить от этого было сложно, просто какое-то время ты просыпаешься с негативными эмоциями и пустотой внутри. Но жизнь продолжается. Помимо этого, есть ещё личная жизнь. Каждый день ты можешь исправлять какие-то ошибки, а в хоккее всегда есть следующий сезон, перед которым можно исправлять недочёты и дальше продолжать работу.

Вещи, которые помогли расслабиться и прийти в себя? Я сейчас занимаюсь английским. У меня курсы по обучению, это отвлекает», — приводит слова Панина «ГорОбзор.Ру».



По итогам регулярного чемпионата уфимский клуб занял четвёртое место в Восточной конференции. В первом раунде «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 4-1.