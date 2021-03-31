Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Купер — о серии поражений: у «Тампы» пока было немного испытаний. Пора проявить себя

Купер — о серии поражений: у «Тампы» пока было немного испытаний. Пора проявить себя
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал третье поражение команды подряд. Ранее «Коламбус Блю Джекетс» обыграл «молний» со счётом 3:1.

«Мы делали немало хороших вещей, у нас были моменты. Если назвать наш главный недостаток сегодня — их вратарь легко видел все наши броски. Мы недостаточно лезли в гущу событий, создавали мало трафика.

Повреждение Хедмана? Провести полматча в четыре защитника — это крайне неприятная перспектива. Слава богу мы отделались лишь лёгким испугом.

Третье поражение подряд? Да, в предыдущих матчах мы вряд ли заслуживали победы. Не буду говорить, что сегодня встреча была наша, но мы определённо заслуживали больше, чем забросить одну шайбу. Мне понравилось, как команда отреагировала на два поражения подряд. Надо через это пройти. Это закаляет характер. В этом году у нас пока было немного испытаний, так что пришла пора проверить себя. Посмотрим, кто из ребят ответит на вызов», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.

«Тампа» проиграла три матча подряд впервые в этом сезоне НХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021