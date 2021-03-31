Купер — о серии поражений: у «Тампы» пока было немного испытаний. Пора проявить себя

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал третье поражение команды подряд. Ранее «Коламбус Блю Джекетс» обыграл «молний» со счётом 3:1.

«Мы делали немало хороших вещей, у нас были моменты. Если назвать наш главный недостаток сегодня — их вратарь легко видел все наши броски. Мы недостаточно лезли в гущу событий, создавали мало трафика.

Повреждение Хедмана? Провести полматча в четыре защитника — это крайне неприятная перспектива. Слава богу мы отделались лишь лёгким испугом.

Третье поражение подряд? Да, в предыдущих матчах мы вряд ли заслуживали победы. Не буду говорить, что сегодня встреча была наша, но мы определённо заслуживали больше, чем забросить одну шайбу. Мне понравилось, как команда отреагировала на два поражения подряд. Надо через это пройти. Это закаляет характер. В этом году у нас пока было немного испытаний, так что пришла пора проверить себя. Посмотрим, кто из ребят ответит на вызов», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.