Кожевников: СКА проповедует модель игры, которая способна принести успех и сборной

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал своё мнение о командах Запада, вышедших в финал конференции.

«Серия обещает стать едва ли не самой интересной и захватывающей в нынешнем плей-офф кубка Гагарина. Противостояние двух разных систем. СКА выглядел в серии с московским «Динамо» очень мощно. Петербуржская команда постоянно обновляется, старается улучшать все аспекты в деятельности клуба. Проповедует модель игры, которая способна принести успех не только клубу, но и сборной на международном уровне.

А вот московские армейцы вполне могли сойти с дистанции, но в седьмом матче противостояния с «Локомотивом» ярославцы, прямо скажу, разочаровали. Сыграли намного слабее, чем в предыдущих встречах серии. Нынешний стиль ЦСКА напоминает игру сборной России на Олимпиаде в Сочи», — сказал Кожевников «Чемпионату».