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Ни один клуб не забрал защитника «Филадельфии» Гостисбера с драфта отказов

Ни один клуб не забрал защитника «Филадельфии» Гостисбера с драфта отказов
Хоккей / НХЛ 0
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Защитник команды НХЛ «Филадельфия Флайерз» Шейн Гостисбер прошёл процедуру драфта отказов, сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2020/2021 Гостисбер провёл 25 матчей, в которых набрал 11 (5+6) очков при показателе полезности «-1».

Защитник был выбран «Филадельфией» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2012 году под общим 78-м номером. Гостисбер выступает в составе «Филадельфии» с сезона-2014/2015. Всего он сыграл в 365 матчах в составе «Флайерз», набрав 210 (56+154) очков при показателе полезности «-30».

Напомним, летом 2017 года защитник подписал с «Филадельфией» шестилетний контракт на $ 27 млн. В сезоне 2017/2018 стал четвёртым в НХЛ по результативности среди защитников.

«Филадельфия» выставила Гостисбера на драфт отказов
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