Ни один клуб не забрал защитника «Филадельфии» Гостисбера с драфта отказов

Защитник команды НХЛ «Филадельфия Флайерз» Шейн Гостисбер прошёл процедуру драфта отказов, сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2020/2021 Гостисбер провёл 25 матчей, в которых набрал 11 (5+6) очков при показателе полезности «-1».
Защитник был выбран «Филадельфией» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2012 году под общим 78-м номером. Гостисбер выступает в составе «Филадельфии» с сезона-2014/2015. Всего он сыграл в 365 матчах в составе «Флайерз», набрав 210 (56+154) очков при показателе полезности «-30».
Напомним, летом 2017 года защитник подписал с «Филадельфией» шестилетний контракт на $ 27 млн. В сезоне 2017/2018 стал четвёртым в НХЛ по результативности среди защитников.
- 31 марта 2021
-
20:22
-
20:00
-
19:21
-
19:14
-
19:08
-
18:40
-
18:29
-
18:13
-
17:53
-
17:24
-
16:51
-
16:24
-
16:00
-
15:34
-
15:19
-
15:15
-
15:14
-
15:09
-
15:05
-
15:00
-
14:56
-
14:47
-
14:44
-
14:40
-
14:33
-
14:21
-
14:19
-
14:18
-
14:16
-
13:37
-
13:22
-
13:18
-
12:30
-
12:19
-
12:16