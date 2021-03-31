Ни один клуб не забрал защитника «Филадельфии» Гостисбера с драфта отказов

Защитник команды НХЛ «Филадельфия Флайерз» Шейн Гостисбер прошёл процедуру драфта отказов, сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».



В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2020/2021 Гостисбер провёл 25 матчей, в которых набрал 11 (5+6) очков при показателе полезности «-1».



Защитник был выбран «Филадельфией» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2012 году под общим 78-м номером. Гостисбер выступает в составе «Филадельфии» с сезона-2014/2015. Всего он сыграл в 365 матчах в составе «Флайерз», набрав 210 (56+154) очков при показателе полезности «-30».



Напомним, летом 2017 года защитник подписал с «Филадельфией» шестилетний контракт на $ 27 млн. В сезоне 2017/2018 стал четвёртым в НХЛ по результативности среди защитников.

«Филадельфия» выставила Гостисбера на драфт отказов