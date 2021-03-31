Лайне недоволен количеством шансов в «Коламбусе»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне заявил, что недоволен тем, как складывается его карьера в команде. За последние 16 матчей он набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «-4».



«Я всегда говорил, что всем доволен, если у меня появляются шансы. Но этих шансов у меня сейчас почти нет. Для меня это нечто новое. Нужно как можно скорее переломить эту ситуацию.



Система нового тренера? Я никогда не был игроком, который борется в углах или играет за воротами. Лучше всего я умею открываться под бросок. Но при этом нельзя забывать и о других обязанностях на льду», — приводит слова Лайне The Athletic.



23 января нападающий Патрик Лайне перешёл из клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» в «Коламбус» в обмен на форварда Пьера-Люка Дюбуа и права на нападающего Джека Рословича.

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