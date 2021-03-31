Стэмкос — о повреждении Хедмана: вы просто не имеете права терять игрока такого калибра

Капитан «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал третье поражение подряд. Ранее «Коламбус Блю Джекетс» обыграл «молний» со счётом 3:1.
«Конечно, это расстраивает. Ты всегда ждёшь от себя и других ребят из топ-6 какой-то продуктивности. Но иногда приходится проходить и через такие отрезки. Радует, что сегодня мы играли уже лучше, чем с «Далласом» («Тампа» уступила со счётом 3:4. — Прим. «Чемпионата») и «Каролиной» («молнии» потерпели поражение — 3:4. — Прим. «Чемпионата»).
Повреждение Хедмана? Вы просто не имеете права терять игрока такого калибра. Тем более, когда на носу плей-офф», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в середине второго периода Хедман подключился к атаке, вошёл в зону «Блю Джекетс», отдал пас и потом, столкнувшись с защитником «Коламбуса» Микко Лехтоненом, врезался в борт. Защитник попытался встать после падения и не смог. Партнёры по «Тампе» под руки увели его с площадки. Однако всего через несколько минут швед вернулся на лёд.
- 31 марта 2021
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