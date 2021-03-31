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Шестёркин одержал победы в 18 из 30 матчей НХЛ. Это второй результат в истории «Рейнджерс»

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин провёл 30 матчей в НХЛ. За этот период у него 18 побед.

Как отмечает NYR Stats & Info на своей странице в «Твиттере», это второй результат в истории клуба. Только экс-голкипер «Рейнджерс» Джим Генри в 1941/1942 гг. выиграл больше — 20 из первых 30 матчей в НХЛ.

Шестёркин обошёл Лорна Шабо (1926/1927), Майка Рихтера (1989/1990 и 1990/1991) и Хенрика Лундквиста (2005/2006). На их счету по 17 побед в 30 матчах.

25-летний россиянин играет в НХЛ с сезона-2019/2020. В 30 встречах НХЛ Шестёркин пропустил 67 шайб, отражая в среднем за матч 92,8% бросков. Коэффициент надёжности составляет 2.40.

В нынешнем сезоне Шестёркин в 18 встречах пропустил 38 шайб, в среднем за матч отражая 92,5% бросков. Коэффициент надёжности — 2.32.