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Стало известно, сколько составит пол зарплат в КХЛ в сезоне-2021/2022

Стало известно, сколько составит пол зарплат в КХЛ в сезоне-2021/2022
Хоккей / КХЛ 0

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о поле зарплат в КХЛ на следующий сезон.

«На следующий год пол зарплат составит 35% от потолка зарплат. Надеемся, что это позволит нам подтянуть в финансовом плане клубы из нижней части таблицы», — приводит слова руководителя ТАСС.

Таким образом, пол зарплат составит 315 млн рублей.

Согласно стратегии развития КХЛ пол зарплат к сезону-2023/2024 увеличится до 50% от потолка зарплат, который составляет 900 млн рублей.

Ранее стало известно, что «Салават Юлаев» полностью погасил все свои долги перед КХЛ касаемо налога на роскошь за прошлый сезон. С ЦСКА ведётся работа. Представители КХЛ договорились с руководством армейцев, что все долги будут погашены.

«Салават Юлаев» полностью погасил долги перед КХЛ по налогу на роскошь
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