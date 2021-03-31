Стало известно, сколько составит пол зарплат в КХЛ в сезоне-2021/2022
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о поле зарплат в КХЛ на следующий сезон.
«На следующий год пол зарплат составит 35% от потолка зарплат. Надеемся, что это позволит нам подтянуть в финансовом плане клубы из нижней части таблицы», — приводит слова руководителя ТАСС.
Таким образом, пол зарплат составит 315 млн рублей.
Согласно стратегии развития КХЛ пол зарплат к сезону-2023/2024 увеличится до 50% от потолка зарплат, который составляет 900 млн рублей.
Ранее стало известно, что «Салават Юлаев» полностью погасил все свои долги перед КХЛ касаемо налога на роскошь за прошлый сезон. С ЦСКА ведётся работа. Представители КХЛ договорились с руководством армейцев, что все долги будут погашены.
«Салават Юлаев» полностью погасил долги перед КХЛ по налогу на роскошь
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