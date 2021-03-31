Вратарь молодёжной сборной США Найт заключил контракт новичка с «Флоридой»

Голкипер молодёжной сборной США Спенсер Найт заключил контракт новичка с «Флоридой Пантерз», сообщается на официальном сайте команды.



С американцем заключено соглашение новичка. Срок контракт составит три года.

19-летний голкипер в нынешнем сезоне выступал за команду бостонского колледжа. Спенсер Найт принял участие в 21 встрече, в которых одержал 16 побед. В среднем за матч американец отражал 93,2% бросков. Коэффициент надёжности составил 2.18. Кроме того, на счету голкипера три шат-аута.

Найт принял участие в Молодёжном чемпионате мира-2021. Со сборной США он выиграл золотые медали, в финале оформив «сухарь» в матче с Канадой (2:0).

Напомним, Найт был выбрал «Флоридой» в первом раунде под 13-м номером на драфте НХЛ 2019 года.