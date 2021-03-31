Статус Малкина в КХЛ — «конфликт». Он недоработал контракт с «Магниткой» и принадлежит ей

Пресс-служба КХЛ разъяснила правовой статус нападающего Евгения Малкина, играющего за «Питтсбург Пингвинз».



«Евгений Малкин в системе КХЛ находится в статусе «конфликт», права на него закреплены за клубом «Металлург» Магнитогорск. Статус «конфликт» был присвоен по пп.а, п.1, ст.11 Правового регламента КХЛ.



Во время выступления в сезоне-2012/2013 он не до конца доработал тот контракт, который был «приостановлен» перед сезоном-2006/2007, когда Малкин уехал выступать в клуб НХЛ», — приводит заявление КХЛ Sport24.

Напомним, ранее первый вице-президент магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал возможное возвращение в уральский клуб нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина по окончании контракта в НХЛ.