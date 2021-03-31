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Савицкис — о тренере «Динамо» Р: есть четыре кандидатуры. Примем решение за 10-14 дней

Савицкис — о тренере «Динамо» Р: есть четыре кандидатуры. Примем решение за 10-14 дней
Хоккей / КХЛ 0
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Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис сообщил, что клуб объявит имя нового главного тренера в ближайшее время.

«Думаю, в течение 10-14 дней мы примем решение о главном тренере.

Есть четыре кандидатуры — это тренеры из Финляндии, России, Латвии. Имён не хотелось бы называть», — приводит слова Савицкиса «Р-Спорт.

Ранее пост главного тренера рижского «Динамо» покинул Петерис Скудра.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги текущего сезона рижское «Динамо» заняло последнее, 11-е, место в Западной конференции. Кроме того, латвийская команда расположилась на последнем месте в сводной таблице КХЛ. В 60-ти матчах «регулярки» рижане набрали 28 очков. «Динамо» одержало девять побед, лишь пять из которых были добыты в основное время.

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