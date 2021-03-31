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Бриндамор — об истекающем контракте: это больше мешает игрокам. Я не обращаю внимания

Бриндамор — об истекающем контракте: это больше мешает игрокам. Я не обращаю внимания
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор сообщил, что его не беспокоит отсутствие нового контракта с командой.

«Я бы хотел решить этот вопрос, чтобы знать, что буду работать здесь и дальше. Но это зависит не от меня, если честно.

Мне нравится команда, нравится работа. Я всё внимание уделяю текущему моменту, у меня нет никаких планов на перспективу в отношении работы. И я не считаю это проблемой. Мой приоритет сейчас — работа с командой в данный момент.

Отвлекает ли отсутствие нового контракта от работы с командой? Думаю, что этот вопрос больше мешает игрокам. Я не обращаю на него внимания, занимаюсь своим делом, но они знают, что каждая встреча может повлиять на контракт.

Я вижу, когда это становится проблемой для хоккеиста. Нельзя концентрироваться на этом. Буду честно и в полной мере выполнять обязанности тренера в любой ситуации. Надеюсь, что этот вопрос разрешится. Посмотрим, что из этого получится, но он точно не мешает мне работать», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ на русском языке.

Бриндамор возглавил клуб в мае 2018 года, заменив на этом посту Билла Питерса.

На данный момент «Каролина» занимает третье место в таблице Центрального дивизиона.

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