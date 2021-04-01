Матч «Ванкувер» — «Калгари» перенесён на более поздний срок

Пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги объявила о переносе встречи между «Ванкувер Кэнакс» и «Калгари Флэймз», которая была запланирована в ночь с 31 марта на 1 апреля.

Причиной такого решения послужило внесение в протокол COVID-19 24-летнего американского центрального нападающего Адама Годетта и его 24-летнего канадского коллеги по амплуа Джейка Виртанена.

Начиная с 22 марта, это уже 5-я перенесённая встреча. Ранее у «Монреаль Канадиенс» было четыре домашних матча, перенесённых из-за протокола COVID-19, в период с 22 по 28 марта.

С 13 января, то есть с начала сезона НХЛ, было перенесено 47 матчей, 42 из которых из-за протокола COVID-19. 5 игр были отложены из-за, препятствующих проведению матча, погодных условий.