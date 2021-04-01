«Колорадо» разгромил «Аризону», Просветов пропустил пять шайб в дебютном матче в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома разгромил «Аризону Койотс» со счётом 9:3. Это была дебютная игра российского вратаря Ивана Просветова.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоонас Донской (3), Андре Бураковски (2), Пьер-Эдуар Белльмар, Габриэль Ландеског (2) и Микко Рантанен. Российский форвард Валерий Ничушкин за 15.19 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, пять раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

За «Аризону» голы забили Майкл Бантинг, Оливер Экман-Ларссон и Конор Гарланд. За «Койотс» в НХЛ дебютировал вратарь Иван Просветов, на седьмой минуте заменивший Эдина Хилла после четырёх пропущенных шайб. Российский голкипер совершил 23 сейва из 28 бросков. Защитник Илья Любушкин за 13.47 на льду один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «-2».

«Эвеланш» одержал восьмую победу в последних 10 играх, у «Койотс» это шестое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 3 и 4 апреля «Колорадо» сыграет дома с «Сент-Луис Блюз», а «Аризона» 3 и 5 апреля проведёт выездные встречи с «Анахайм Дакс».