Маккиннон получил дисциплинарный штраф за бросок шлема в лицо соперника

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома разгромил «Аризону Койотс» со счётом 9:3.
Чуть более чем за пять минут до конца матча канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон стал участником серьёзной стычки — Маккиннон провёл силовой приём у борта на нападающем «Аризоны» Коноре Гарланде, что привело к потасовке между хоккеистами на льду. В борьбе Гарланд потерял свой шлем, который подобрал Маккиннон и бросил в лицо оппоненту.
Судьи за такой проступок наказали Маккиннона дисциплинарным штрафом «10+2».
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» компании Sportsnet.
«Эвеланш» одержал восьмую победу в последних 10 играх, у «Койотс» это шестое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 3 и 4 апреля «Колорадо» сыграет дома с «Сент-Луис Блюз», а «Аризона» 3 и 5 апреля проведёт выездные встречи с «Анахайм Дакс».
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