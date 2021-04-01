Виталий Давыдов: готов поставить «Динамо» за сезон «четвёрку»

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов оценил выступление московского «Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
«Не стал бы красить этот сезон родного клуба одной краской. С одной стороны, был гладкий чемпионат, в котором команда заняла общее третье место в Лиге — после ЦСКА и «Ак Барса». С другой — тяжёлый плей-офф: без запаса прошли Череповец, затем в общем-то по делу уступили Питеру.
Но не собираюсь вычёркивать этот год из истории нашего клуба. Очень интересный хоккей увидели в исполнении звена Вадима Шипачёва, лучшего в КХЛ. Благодаря Шипачёву снайперский рекорд Александра Мальцева побил Дмитрий Яшкин. В то же время были большие ожидания от плей-офф, особенно учитывая то, что в чемпионате мы уверенно побеждали наших самых главных соперников по конференции — СКА и ЦСКА. Но в итоге — выступление на уровне «Салавата Юлаева», «Металлурга» или «Локомотива».
В целом, учитывая все плюсы и минусы, готов поставить родному клубу только «четвёрку», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.
Московское «Динамо» проиграло в полуфинале Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина со счётом 0-4 в серии.
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