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Гранато — о прерванной серии из 18 поражений: «Баффало» просто обязаны были сделать это

Гранато — о прерванной серии из 18 поражений: «Баффало» просто обязаны были сделать это
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Баффало» Дон Гранато прокомментировал победу «Сэйбрз» над «Филадельфией Флайерз». Таким образом, «Баффало Сэйбрз» прервал 18-матчевую серию поражений и одержал первую победу с 24 февраля, когда был обыгран «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).

«Вообще нет вопросов, мы должны были положить конец этой серии хотя бы для того, чтобы спокойно двигаться дальше. Мы просто обязаны были её прервать. Я должен был поставить этот блок. Если же смотреть с лавки тренера, конечно, я очень хотел победить. Но мы должны были держать под контролем то, что в наших силах, — и сосредоточиться на улучшении нашего коллектива. Я чувствую, что мы на правильном пути и становимся лучше с каждым днём. Мы должны сохранять концентрацию в этом прогрессе», — приводит слова Гранато официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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