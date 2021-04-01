Монтур — о первой победе «Баффало» за 19 игр: здорово, что наконец-то добились результата

Защитник «Баффало» Брэндон Монтур прокомментировал победу «Сэйбрз» над «Филадельфией Флайерз». Таким образом, «Баффало Сэйбрз» прервал 18-матчевую серию поражений и одержал первую победу с 24 февраля, когда был обыгран «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).



«Наш тренер Донни настроен позитивно. Очевидно, что любой команде тяжело переживать смену тренера, смену системы и тому подобное, тем более когда это происходит по ходу сезона. Но Гранато — отличный наставник и очень здорово всё объясняет.



Конечно, окончание этой серии мы восприняли с облегчением, достаточно наговорились о ней в раздевалке, обсуждая то, как идёт сезон. Конечно, мы были расстроены результатами команды, чередой поражений и этим всем. Но ребята держались на позитиве, все поддерживали друг друга после каждого матча. И вот теперь мы провели ровно все 60 минут, когда все двигались нормально и чувствовали себя хорошо. Очень здорово, что мы наконец-то добились хорошего результата», — приводит слова Монтура официальный сайт НХЛ.