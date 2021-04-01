Монтур — о первой победе «Баффало» за 19 игр: здорово, что наконец-то добились результата

Защитник «Баффало» Брэндон Монтур прокомментировал победу «Сэйбрз» над «Филадельфией Флайерз». Таким образом, «Баффало Сэйбрз» прервал 18-матчевую серию поражений и одержал первую победу с 24 февраля, когда был обыгран «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).
«Наш тренер Донни настроен позитивно. Очевидно, что любой команде тяжело переживать смену тренера, смену системы и тому подобное, тем более когда это происходит по ходу сезона. Но Гранато — отличный наставник и очень здорово всё объясняет.
Конечно, окончание этой серии мы восприняли с облегчением, достаточно наговорились о ней в раздевалке, обсуждая то, как идёт сезон. Конечно, мы были расстроены результатами команды, чередой поражений и этим всем. Но ребята держались на позитиве, все поддерживали друг друга после каждого матча. И вот теперь мы провели ровно все 60 минут, когда все двигались нормально и чувствовали себя хорошо. Очень здорово, что мы наконец-то добились хорошего результата», — приводит слова Монтура официальный сайт НХЛ.
- 1 апреля 2021
-
10:00
-
09:39
-
09:37
-
09:35
-
08:58
-
08:34
-
08:12
-
08:11
-
07:42
-
07:29
-
05:00
-
04:33
-
04:00
- 31 марта 2021
-
23:52
-
23:35
-
23:18
-
22:51
-
22:21
-
22:00
-
21:32
-
21:13
-
21:00
-
20:56
-
20:41
-
20:22
-
20:00
-
19:21
-
19:14
-
19:08
-
18:40
-
18:29
-
18:13
-
17:53
-
17:24
-
16:51