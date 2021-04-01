Фогарти — о первой шайбе в карьере в НХЛ: это очень классное чувство

Нападающий «Баффало» Стивен Фогарти прокомментировал победу «Сэйбрз» над «Филадельфией Флайерз» (6:1). Фогарти стал автором одной из шайб «Сэйбрз». Этот гол стал первым для нападающего в карьере в НХЛ.



Это очень классное чувство, когда ты забиваешь свой первый гол в НХЛ. Это то, о чём ты всегда мечтаешь. Но когда ты забрасываешь шайбу, позволяющую команде прервать эту длинную серию без побед, — это делает твой гол вообще особенным. Мы видели, что в этом матче доминировали во всех трёх периодах. Более того, признаки такой игры были у нас в последних трёх встречах», — приводит слова Фогарти официальный сайт НХЛ.



Таким образом, «Баффало Сэйбрз» прервал 18-матчевую серию поражений и одержал первую победу с 24 февраля, когда был обыгран «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).