Фогарти — о первой шайбе в карьере в НХЛ: это очень классное чувство

Нападающий «Баффало» Стивен Фогарти прокомментировал победу «Сэйбрз» над «Филадельфией Флайерз» (6:1). Фогарти стал автором одной из шайб «Сэйбрз». Этот гол стал первым для нападающего в карьере в НХЛ.
Это очень классное чувство, когда ты забиваешь свой первый гол в НХЛ. Это то, о чём ты всегда мечтаешь. Но когда ты забрасываешь шайбу, позволяющую команде прервать эту длинную серию без побед, — это делает твой гол вообще особенным. Мы видели, что в этом матче доминировали во всех трёх периодах. Более того, признаки такой игры были у нас в последних трёх встречах», — приводит слова Фогарти официальный сайт НХЛ.
Таким образом, «Баффало Сэйбрз» прервал 18-матчевую серию поражений и одержал первую победу с 24 февраля, когда был обыгран «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).
- 1 апреля 2021
-
10:00
-
09:39
-
09:37
-
09:35
-
08:58
-
08:34
-
08:12
-
08:11
-
07:42
-
07:29
-
05:00
-
04:33
-
04:00
- 31 марта 2021
-
23:52
-
23:35
-
23:18
-
22:51
-
22:21
-
22:00
-
21:32
-
21:13
-
21:00
-
20:56
-
20:41
-
20:22
-
20:00
-
19:21
-
19:14
-
19:08
-
18:40
-
18:29
-
18:13
-
17:53
-
17:24
-
16:51