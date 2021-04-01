«Ак Барс» первого апреля объявил о смене логотипа
Казанский «Ак Барс» 1 апреля объявил о смене клубного логотипа. Сообщение появилось в социальных сетях клуба.
«Двигаемся вперёд, сохраняя преемственность. Оскал барса демонстрирует нрав хищника, скрытые смыслы укрепляют ценности клуба, а современный дизайн логотипа подчёркивает прогрессивный вектор развития «Ак Барса», — гласит сообщение пресс-службы казанского «Ак Барса».
Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «твиттере» казанского «Ак Барса».
Напомним, казанский «Ак Барс» вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с омским «Авангардом». Первый матч серии состоится третьего апреля в Казани.
В полуфинале конференции «Ак Барс» оказался сильнее «Салавата Юлаева» — 4-0 в серии.
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