«Ак Барс» первого апреля объявил о смене логотипа

Казанский «Ак Барс» 1 апреля объявил о смене клубного логотипа. Сообщение появилось в социальных сетях клуба.



«Двигаемся вперёд, сохраняя преемственность. Оскал барса демонстрирует нрав хищника, скрытые смыслы укрепляют ценности клуба, а современный дизайн логотипа подчёркивает прогрессивный вектор развития «Ак Барса», — гласит сообщение пресс-службы казанского «Ак Барса».

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «твиттере» казанского «Ак Барса».

Напомним, казанский «Ак Барс» вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с омским «Авангардом». Первый матч серии состоится третьего апреля в Казани.

В полуфинале конференции «Ак Барс» оказался сильнее «Салавата Юлаева» — 4-0 в серии.