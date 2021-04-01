Рик Токкет — о штрафе Маккиннона: не знал, что бросок шлема — это всего 10 минут

Главный тренер команды НХЛ «Аризона Койотс» Рик Токкет прокомментировал инцидент с участием нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона.



Напомним, чуть более чем за пять минут до конца матча канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон стал участником серьёзной стычки — Маккиннон провёл силовой приём у борта на нападающем «Аризоны» Коноре Гарланде, что привело к потасовке между хоккеистами на льду. В борьбе Гарланд потерял свой шлем, который подобрал Маккиннон и бросил в лицо оппоненту.



«Я не знал, что бросок шлема — это всего 10 минут дисциплинарного штрафа», — приводит слова Токкета в своём «твиттере» журналист Питер Бо.



Напомним, встреча завершилась победой «Колорадо» со счётом 9:3.