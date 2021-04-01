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Квартальнов: Квартальнов-игрок не прошёл бы в состав нынешнего «Ак Барса»

Квартальнов: Квартальнов-игрок не прошёл бы в состав нынешнего «Ак Барса»
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от первого матча финала Восточной конференции КХЛ с омским «Авангардом».

«Дуэль тренеров с Бобом Хартли? Да в плей-офф везде дуэли: игроков, тренеров, организаций. Это всё имеет место быть.

Важен ли для меня счёт в победном матче? Всегда говорил, что любая команда выходит с целью победить. Будь это первенство квартала или матч плей-офф. А какой там будет счёт — это уже второстепенно.

Прошёл ли бы Квартальнов-игрок 20-летней давности в состав «Ак Барса» под руководством нынешнего Квартальнова-тренера? Нет, не прошёл бы», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, казанский «Ак Барс» вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с омским «Авангардом». Первый матч серии состоится третьего апреля в Казани.

В полуфинале конференции «Ак Барс» оказался сильнее «Салавата Юлаева» — 4-0 в серии.

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