Квартальнов: Квартальнов-игрок не прошёл бы в состав нынешнего «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от первого матча финала Восточной конференции КХЛ с омским «Авангардом».



«Дуэль тренеров с Бобом Хартли? Да в плей-офф везде дуэли: игроков, тренеров, организаций. Это всё имеет место быть.



Важен ли для меня счёт в победном матче? Всегда говорил, что любая команда выходит с целью победить. Будь это первенство квартала или матч плей-офф. А какой там будет счёт — это уже второстепенно.



Прошёл ли бы Квартальнов-игрок 20-летней давности в состав «Ак Барса» под руководством нынешнего Квартальнова-тренера? Нет, не прошёл бы», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, казанский «Ак Барс» вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с омским «Авангардом». Первый матч серии состоится третьего апреля в Казани.



В полуфинале конференции «Ак Барс» оказался сильнее «Салавата Юлаева» — 4-0 в серии.