Фисенко: «Авангард» не меняется по сравнению с регуляркой. Есть система, и они в неё верят

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко поделился ожиданиями от финала Восточной конференции плей-офф КХЛ с омским «Авангардом».
«Отдыхал ли я когда-нибудь так долго между сериями? Мы не отдыхали, а тренировались и готовились. Игровой ритм абсолютно не потерян. Когда соперник определился, мы готовились уже по конкретному сопернику.
«Авангард» — хорошая интересная команда, летняя история осталась в прошлом. Все понимают риски, что нужно играть в финале. Будем настраиваться и играть без лишних эмоций.
Мы знаем соперника, у нас было достаточно игр в сезоне. Это скоростная, системная, заточенная на ворота команда, хорошо сбалансированная. «АК Барс» и «Авангард» хорошо играют дома друг с другом? Многое решает поддержка болельщиков. Но наши матчи с Омском на выезде, надо сказать, совершенно выпали, там мы не играли в свой хоккей. Команда «Авангард» особо ничего не меняет, у них есть система, в которую они верят, по которой они действует, так что я думаю, что будет тот же хоккей, что и был в регулярке. Разве что немного агрессивнее и быстрее», — передаёт слова Фисенко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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