У голкипера «Торпедо» украли 800 тысяч рублей на стоянке в Москве
У голкипера нижегородского «Торпедо» Егора Синегубкина украли 800 тысяч рублей из автомобиля в Москве, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.
Как сообщает источник, 21-летний игрок нижегородского клуба Егор Синегубкин припарковал свою BMW на стоянке в «Москва-Сити», но закрыть её забыл. В салоне лежал рюкзак с наличкой. Когда хоккеист вернулся, его уже не было.
Видимых повреждений на автомобиле полицейские не обнаружили. Сейчас по данному факту проводится проверка.
Синегубкин подписал контракт с нижегородским «Торпедо» летом прошлого года. Он известен по выступлениям за клубы МХЛ «Атланта» и «Тайфун». Синегубкин является воспитанником школы ЦСКА.
В нынешнем сезоне Синегубкин в составе «Торпедо» на лёд не выходил.
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