У голкипера «Торпедо» украли 800 тысяч рублей на стоянке в Москве

У голкипера нижегородского «Торпедо» Егора Синегубкина украли 800 тысяч рублей из автомобиля в Москве, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.



Как сообщает источник, 21-летний игрок нижегородского клуба Егор Синегубкин припарковал свою BMW на стоянке в «Москва-Сити», но закрыть её забыл. В салоне лежал рюкзак с наличкой. Когда хоккеист вернулся, его уже не было.



Видимых повреждений на автомобиле полицейские не обнаружили. Сейчас по данному факту проводится проверка.



Синегубкин подписал контракт с нижегородским «Торпедо» летом прошлого года. Он известен по выступлениям за клубы МХЛ «Атланта» и «Тайфун». Синегубкин является воспитанником школы ЦСКА.

В нынешнем сезоне Синегубкин в составе «Торпедо» на лёд не выходил.