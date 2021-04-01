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У голкипера «Торпедо» украли 800 тысяч рублей на стоянке в Москве

У голкипера «Торпедо» украли 800 тысяч рублей на стоянке в Москве
Хоккей / КХЛ 0

У голкипера нижегородского «Торпедо» Егора Синегубкина украли 800 тысяч рублей из автомобиля в Москве, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

Как сообщает источник, 21-летний игрок нижегородского клуба Егор Синегубкин припарковал свою BMW на стоянке в «Москва-Сити», но закрыть её забыл. В салоне лежал рюкзак с наличкой. Когда хоккеист вернулся, его уже не было.

Видимых повреждений на автомобиле полицейские не обнаружили. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Синегубкин подписал контракт с нижегородским «Торпедо» летом прошлого года. Он известен по выступлениям за клубы МХЛ «Атланта» и «Тайфун». Синегубкин является воспитанником школы ЦСКА.

В нынешнем сезоне Синегубкин в составе «Торпедо» на лёд не выходил.

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