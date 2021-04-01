Немировски: Крис Уайдман, скорее всего, уедет в Америку

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился мнением о перспективах команды в следующем сезоне и сообщил, что защитник Крис Уайдман должен уехать в Америку.



«Атакующий хоккей останется в «Торпедо». Я ничего не придумываю нового. Это хоккей 2021 года. Двигаться вперёд будем. Исправлять некоторые моменты. Но стиль останется тот же.



По конкретным игрокам пока неизвестно. Ведём работу. Есть игроки, которые думают над нашими предложениями, есть игроки, по которым мы думаем, будем ли мы делать им предложение.



Крис Уайдман, скорее всего, уедет в Америку. Он умеет блокировать броски, отдавать передачи, грамотно занимать позицию. Перед сезоном я сразу сказал, что он будет в топ-3 защитников КХЛ. Никто не верил, а теперь он лучший защитник регулярного чемпионата», — приводит слова Немировски официальный сайт КХЛ.