Кныжов пришёл в парике на пресс-конференцию после первого гола в карьере в НХЛ

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов пришёл на пресс-конференцию после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Миннесоты» в парике с длинными волосами.



«Если я оставлю маску на лице, то меня могут и не узнать. Томми Хертл сказал мне надеть этот парик, у меня не было выбора», — сказал Кныжов.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в "твиттере" Sharks on NBC.

Кныжов в матче с «Миннесотой» стал автором первого гола в карьере в Национальной хоккейной лиге. После матча он был признан третьей звездой матча.



«Шаркс» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Уайлд» это четвёртое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 3 и 4 апреля «Сан-Хосе» проведёт на выезде с «Лос-Анджелес Кингз», а «Миннесота» 2 и 4 апреля на выезде сыграет с «Вегас Голден Найтс».