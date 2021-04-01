«Айлендерс» отправили голкипера Кори Шнайдера в АХЛ

Клуб «Нью-Йорк Айлендерс» перевёл голкипера Кори Шнайдера в АХЛ. Об этом сообщили «островитяне». 35-летнего вратаря отправили в «Бриджпорт Саунд Тайгерс» для набора формы. Он дебютировал в составе клуба в игре АХЛ против «Провиденс Брюинз» (2:3 ОТ), отразив 21 из 24 бросков по своим воротам.

Кори Шнайдер не провел ни одного матча в нынешнем сезоне НХЛ. Ранее сообщалось, что он покинул расположение «Айлендерс» из-за смерти 14-летнего племянника.

Опытный голкипер пополнил состав «островитян» в межсезонье. Прошлый контракт игрока был выкуплен «Нью-Джерси Дэвилз». В минувшем сезоне НХЛ он сыграл 13 матчей, пропуская в среднем 3,53 шайбы и отражая 88,7% бросков. Шнайдер выступал за «Нью-Джерси» с сезона-2013/2014. Всего за команду он провёл 311 встреч, одержав 115 побед. Сейчас американский голкипер является третьим номером «Айлендерс».