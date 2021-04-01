«Айлендерс» отправили голкипера Кори Шнайдера в АХЛ

Клуб «Нью-Йорк Айлендерс» перевёл голкипера Кори Шнайдера в АХЛ. Об этом сообщили «островитяне». 35-летнего вратаря отправили в «Бриджпорт Саунд Тайгерс» для набора формы. Он дебютировал в составе клуба в игре АХЛ против «Провиденс Брюинз» (2:3 ОТ), отразив 21 из 24 бросков по своим воротам.
Кори Шнайдер не провел ни одного матча в нынешнем сезоне НХЛ. Ранее сообщалось, что он покинул расположение «Айлендерс» из-за смерти 14-летнего племянника.
Опытный голкипер пополнил состав «островитян» в межсезонье. Прошлый контракт игрока был выкуплен «Нью-Джерси Дэвилз». В минувшем сезоне НХЛ он сыграл 13 матчей, пропуская в среднем 3,53 шайбы и отражая 88,7% бросков. Шнайдер выступал за «Нью-Джерси» с сезона-2013/2014. Всего за команду он провёл 311 встреч, одержав 115 побед. Сейчас американский голкипер является третьим номером «Айлендерс».
- 1 апреля 2021
-
16:24
-
16:00
-
15:42
-
15:22
-
14:46
-
14:25
-
14:22
-
13:35
-
12:29
-
12:28
-
12:21
-
12:16
-
12:15
-
11:55
-
11:48
-
10:49
-
10:43
-
10:00
-
09:39
-
09:37
-
09:35
-
08:58
-
08:34
-
08:12
-
08:11
-
07:42
-
07:29
-
05:00
-
04:33
-
04:00
- 31 марта 2021
-
23:52
-
23:35
-
23:18
-
22:51
-
22:21