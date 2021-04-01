Голкипер «Каролины» Петр Мразек отправлен в фарм-клуб

Дон Уодделл, президент и генеральный менеджер клуба «Каролина Харрикейнз», сегодня объявил, что команда отправила вратаря Петра Мразека в команду «Чикаго Вулвз», выступающую в Американской хоккейной лиге.

29-летний Мразек провёл четыре игры с «Каролиной» в этом сезоне, установив рекорд 2-1-0 со средним показателем 0,99 гола, 0,955 процента бросков и двумя шат-аутами, прежде чем пропустил последние 29 игр после операции на большом пальце правой руки. До этого голкипер одержал 46 побед в 81 матче сезона, в среднем пропуская 2,48 гола за матч. За всё время выступления в НХЛ голкипер одержал 124 победы, потерпел 95 поражений в основное время и ещё 28 за его пределами. Голкипер в среднем пропускает 2,60 шайбы за матч при проценте отражённых бросков 91,1. В 267 играх в карьере НХЛ с «Детройтом», «Филадельфией» и «Каролиной» голкипер оформил 23 шат-аута. Мразек провёл 87 матчей в АХЛ за «Гранд Рапидс Гриффинс» с 2012 по 2015 год, одержав 54 победы в 81 матче, в среднем пропуская 2,21 шайбы, и 92 процентами сейвов. Мразек был выбран «Детройтом» в пятом раунде под общим 141-м номером на драфте НХЛ 2010 года.