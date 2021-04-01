Артём Анисимов отправлен в запас «Оттавы»

Артём Анисимов отправлен в taxi-squad (особый состав, который может тренироваться с основой и ездить с командой, затыкая дыры в случае массовых потерь) «Оттавы Сенаторз». Об этом сообщил официальный аккаунт клуба в «твиттере».
Напомним, 29 марта 2021 года клуб «Оттава Сенаторз» выставил на драфт отказов нападающего Артёма Анисимова. Однако ни одна команда не забрала игрока с драфта, вследствие чего он вернулся в состав команды.
Действующий контракт Анисимова, по которому он зарабатывает $ 4,55 млн в год, истекает после окончания сезона-2020/2021.
В нынешнем сезоне Анисимов провел 14 матчей и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-2».
Артём Анисимов перешёл в стан «Сенаторз» из «Чикаго Блэкхоукс» в 2019 году. В составе «сенаторов» он провёл 63 матча, забил 17 шайб, отдал семь передач, набрал 24 очка при показателе полезности «-18».
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