Бадюков: Воробьёв должен остаться во главе «Металлурга», система клуба на правильном пути

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков оценил выступление магнитогорского «Металлурга» в сезоне-2020/2021 и выразил поддержку главному тренеру уральцев Илье Воробьёву.



«Думаю, что Илья Воробьёв должен остаться во главе «Металлурга». Вообще, я даже не очень понимаю, почему ставится такой вопрос. Состав команды собирался при его непосредственном участии. Команда в этом сезоне была боеспособной и мощной, она хорошо проводила третьи периоды. В сравнении с прошлыми сезонами это был совершенно другой состав. Он серьёзно обновился и немножко помолодел. Дронов, Минулин и Хольм пришлись ко двору. Сезон для «Металлурга» получился сложным. Было понятно, что против системы «Авангарда» магнитогорцам будет тяжело. Но это плей-офф. Вся система клуба находится на правильном пути. Надеюсь, руководство «Магнитки» понимает, какие позиции в команде нужно усиливать и в какой хоккей она будет играть дальше», — сказал Бадюков «Чемпионату».