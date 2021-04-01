Джейкоб Бернар-Докер подписал контракт с «Оттавой»

«Оттава Сенаторз» объявила о подписании контракт начального уровня с защитником Джейкобом Бернар-Докером на три года. После прохождения необходимого периода карантина, Бернард-Докер присоединиться к составу «сенаторов».
Двадцатилетний Джейкоб Бернар-Докер недавно завершил свой третий сезон в колледже в «Fighting Hawks» Университета Северной Дакоты (NCHC), став лидером среди защитников по количеству голов (три заброшенные шайбы) и занял второе место среди защитников и восьмое место среди всех игроков команды с 18 очками (3+15) в 27 матчах. Всего за время выступления в студенческой лиге, защитник набрал 60 очков (15 голов и 45 передач) за 95 матчей.
«Джейкоб представляет собой еще один ключевой компонент нашего будущего», — сказал генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион. «Он очень зрелый для своего возраста и уже обладает огромными преимуществами и изюминкой в своей игре. Он образцовый лидер и победитель, которого мы с нетерпением ждем в нашем составе».
- 1 апреля 2021
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