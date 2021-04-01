Полуфинал Запада между «Динамо» и СКА глазами судей. Видео

Появилось оригинальное видео с последнего полуфинального матча Западной конференции между «Динамо» и СКА. Хоккейный клуб из Санкт-Петербурга показал, как выглядела встреча с камер судей. Напомним, матч завершился со счётом 4:0 в пользу СКА. Команда из северной столицы выиграла серию со счётом 4-1 и в финале Западной конференции сразится с московским ЦСКА.

Московские динамовцы уже восемь лет не могут пройти дальше полуфинала Западной конференции. Последняя победа в плей-офф датирована 2013 годом. Тогда соперником динамовцев в финале чемпионата КХЛ был челябинский «Трактор». Москвичи в шести играх обыграли челябинцев и подняли над головой заветный трофей.

Посмотреть видео можно на официальном youtube-канале СКА. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»