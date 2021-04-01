Мэтт Кирстед подписал контракт с «Флоридой Пантерз»

Генеральный менеджер «Флорида Пантерз» Билл Зито объявил, что клуб согласовал условия двухлетнего контракта начального уровня с защитником Мэттом Кирстедом.
«Мэтт — потрясающий защитник, который играет с большой скоростью и дальновидностью. Его неуклонное продвижение и развитие от незадрафтованного игрока до одного из лучших защитников NCAA является демонстрацией его стойкости и мотивации к успеху. Мы рады подписать контракт с Мэттом и с нетерпением ждём его будущего развития внутри нашей организации», — цитирует Зито официальный сайт «Флориды».
22-летний Кирстед провёл 29 игр, выступая за Университет Северной Дакоты в сезоне-2020/2021, набрав 22 очка (3+19), что является наибольшим показателем среди всех защитников «Файтинг Хаукс». Уроженец Элк-Ривер, штат Миннесота, занял пятое место среди всех защитников NCAA по очкам и второе место по передачам и помог своей команде выиграть титул Национальной университетской хоккейной конференции (NCHC) сезона-2020/2021. Он занял второе место в номинации «Лучший защитник года NCHC 2020-2021».
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