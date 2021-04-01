Нападающий сборной Беларуси Андрей Костицын получил травму в первый день сборов

Андрей Костицын получил травму руки. Об этом сообщил официальный сайт федерации хоккея Республики Беларусь.

«1 апреля начались тренировочные сборы команды Беларуси для подготовки к чемпионату мира 2021 года. 23 мая сборной предстоит провести стартовый матч на чемпионате мира в Риге. В данный момент в распоряжении Михаила Захарова и его тренерского штаба находятся 15 хоккеистов.



Буквально в первый же день список стал ещё короче – нападающий белорусской команды Андрей Костицын выбыл из строя на неопределённый срок. Из-за различных повреждений сейчас не могут работать с командой Евгений Лисовец и Владислав Кодола.



Программа первого дня сбора была не слишком насыщенной: медосмотр, зал, гимнастика и футбол. Занятие получилось втягивающим, но уже вскоре хоккеистов ждёт куда более тяжёлый труд», – сообщает официальный сайт федерации хоккея Республики Беларусь.