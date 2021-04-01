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Нападающий сборной Беларуси Андрей Костицын получил травму в первый день сборов

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Нападающий сборной Беларуси Андрей Костицын получил травму в первый день сборов
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
Аудио-версия:

Андрей Костицын получил травму руки. Об этом сообщил официальный сайт федерации хоккея Республики Беларусь.

«1 апреля начались тренировочные сборы команды Беларуси для подготовки к чемпионату мира 2021 года. 23 мая сборной предстоит провести стартовый матч на чемпионате мира в Риге. В данный момент в распоряжении Михаила Захарова и его тренерского штаба находятся 15 хоккеистов.

Буквально в первый же день список стал ещё короче – нападающий белорусской команды Андрей Костицын выбыл из строя на неопределённый срок. Из-за различных повреждений сейчас не могут работать с командой Евгений Лисовец и Владислав Кодола.

Программа первого дня сбора была не слишком насыщенной: медосмотр, зал, гимнастика и футбол. Занятие получилось втягивающим, но уже вскоре хоккеистов ждёт куда более тяжёлый труд», – сообщает официальный сайт федерации хоккея Республики Беларусь.

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