Шестёркин отметился ярким спасением в игре с «Баффало»

В эти минуты в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Баффало Сэйбрз» принимает на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт 2-й период, в матче ничья – 1:1.
На 13-й минуте 1-го периода российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отметился ярким спасением щитком после попытки добивания в упор от канадского форварда «Баффало» Тейлора Холла.
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25-летний россиянин играет в НХЛ с сезона-2019/2020. В 30 встречах НХЛ Шестёркин пропустил 67 шайб, отражая в среднем за матч 92,8% бросков. Коэффициент надёжности составляет 2.40.
В нынешнем сезоне Шестёркин в 18 встречах пропустил 38 шайб, в среднем за матч отражая 92,5% бросков. Коэффициент надёжности — 2.32.
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