Панарин близок к покорению клубного рекорда «Рейнджерс», установленного Мессье

В эти минуты в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Баффало Сэйбрз» принимает на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт 2-й период, в матче ничья – 1:1.

На 7-й минуте 2-го периода российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей на американского форварда Колина Блэквелла, который сравнял счёт в матче. Как сообщает NYR Stats & Info в «Твиттере», для Панарина эта результативная передача стала 87-й в 94 играх за «синерубашечников». Единственным хоккеистом «Рейнджерс», который отдал больше ассистов в своих первых 100 матчах, был легендарный Марк Мессье (92 передачи в 100 играх).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Рейнджерс».

В текущем сезоне Панарин проводит свой 25-й матч, на его счету 33 (9+24) очка при показателе полезности «+10» и 2 минутах штрафного времени.