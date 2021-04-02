2 очка Панарина и 21 сейв Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которомй «Баффало Сэйбрз» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

Счёт в матче был открыт на 3-й минуте шведским форвардом «Баффало» Расмусом Асплундом. Во 2-м периоде Колин Блэквелл восстановил равновесие в счёте, а в заключительном игровом отрезке Филип Хитил вывел «Рейнджерс» вперёд, однако за 4 секунды до конца встречи Тейдж Томпсон перевёл игру в овертайм. В овертайме победу «синерубашечникам» принёс точный бросок Мики Зибанеджада.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 23 минуты 50 секунд и отметился двумя голевыми передачами, завершив встречу с показателем полезности «+2». Его соотечественник и одноклубник Павел Бучневич за 21.05 на площадке баллов за результативность не заработал, а Игорь Шестёркин отразил 21 бросок из 23.

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» на выезде крупно обыграл «Оттаву Сенаторз» — 4:1. У защитника «Канадиенс» Александра Романова «+2» за 15.33 на льду, у всех российских игроков «Оттавы» отрицательный показатель полезности – у Артёма Зуба «-2», а у Никиты Зайцева и Евгения Дадонова по «-1».