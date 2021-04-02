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2 очка Панарина и 21 сейв Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало»

2 очка Панарина и 21 сейв Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которомй «Баффало Сэйбрз» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

Счёт в матче был открыт на 3-й минуте шведским форвардом «Баффало» Расмусом Асплундом. Во 2-м периоде Колин Блэквелл восстановил равновесие в счёте, а в заключительном игровом отрезке Филип Хитил вывел «Рейнджерс» вперёд, однако за 4 секунды до конца встречи Тейдж Томпсон перевёл игру в овертайм. В овертайме победу «синерубашечникам» принёс точный бросок Мики Зибанеджада.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 23 минуты 50 секунд и отметился двумя голевыми передачами, завершив встречу с показателем полезности «+2». Его соотечественник и одноклубник Павел Бучневич за 21.05 на площадке баллов за результативность не заработал, а Игорь Шестёркин отразил 21 бросок из 23.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Асплунд (Скиннер) – 02:06' (5x5)   1:1 Блэквелл (Панарин, Строум) – 26:40' (5x5)   1:2 Хитил (Готье, Труба) – 46:17' (5x5)   2:2 Томпсон (Миттельштадт, Райнхарт) – 59:56' (6x5)   2:3 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 64:32' (3x3)

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» на выезде крупно обыграл «Оттаву Сенаторз» — 4:1. У защитника «Канадиенс» Александра Романова «+2» за 15.33 на льду, у всех российских игроков «Оттавы» отрицательный показатель полезности – у Артёма Зуба «-2», а у Никиты Зайцева и Евгения Дадонова по «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дано (Галлахер, Татар) – 10:48' (5x5)   0:2 Байрон (Эванс, Лехконен) – 20:48' (4x5)   0:3 Перри (Эванс, Мете) – 44:43' (5x5)   0:4 Галлахер (Дано, Татар) – 50:04' (5x5)   1:4 Браун (Норрис, Райлли) – 58:13' (5x4)
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