«Айлендерс» крупно обыграл «Вашингтон» в матче с 12 голами, у Овечкина голевая и «-1»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:4.
В составе «Айлендерс» отличились Джордан Эберле (дубль), Мэтью Барзал (хет-трик), Брок Нельсон, Кейси Сизикас и Джош Бейли. За «Вашингтон» забрасывали Джон Карлсон (дубль), Даниэль Спронг и Ти Джей Оши.
Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 16 минут и 58 секунд и отметился голевой передачей, набрав 31-е (18+13) очко в сезоне и заработав показатель полезности «-1». Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов – без очков и с «-1».
Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 18 бросков из 22, в то время как Илья Самсонов из «Вашингтона» — 18 из 24.
В параллельном матче «Флорида Пантерз» дома в овертайме разобралась с «Детройт Ред Уингз» — 3:2. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский остался в запасе, форварды «Детройта» Владислав Наместников и Евгений Свечников – без очков.
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