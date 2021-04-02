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«Айлендерс» крупно обыграл «Вашингтон» в матче с 12 голами, у Овечкина голевая и «-1»

«Айлендерс» крупно обыграл «Вашингтон» в матче с 12 голами, у Овечкина голевая и «-1»
Хоккей / НХЛ 0
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:4.

В составе «Айлендерс» отличились Джордан Эберле (дубль), Мэтью Барзал (хет-трик), Брок Нельсон, Кейси Сизикас и Джош Бейли. За «Вашингтон» забрасывали Джон Карлсон (дубль), Даниэль Спронг и Ти Джей Оши.

Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 16 минут и 58 секунд и отметился голевой передачей, набрав 31-е (18+13) очко в сезоне и заработав показатель полезности «-1». Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов – без очков и с «-1».

Голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 18 бросков из 22, в то время как Илья Самсонов из «Вашингтона» — 18 из 24.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
8 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Карлсон (Уилсон, Шири) – 01:01' (5x5)   1:1 Эберле (Комаров, Барзал) – 05:02' (5x5)   2:1 Барзал – 16:09' (5x5)   3:1 Нельсон (Бейли) – 17:32' (5x5)   3:2 Спронг (Эллер) – 17:54' (5x5)   4:2 Барзал (Эберле, Мейфилд) – 18:53' (5x5)   5:2 Сизикас (Клаттербак) – 23:03' (5x5)   5:3 Оши (Овечкин, Бекстрём) – 26:47' (5x4)   6:3 Эберле (Барзал, Грин) – 28:08' (5x5)   6:4 Карлсон (Врана, Спронг) – 39:01' (5x5)   7:4 Бейли (Нельсон, Бовиллье) – 43:13' (5x5)   8:4 Барзал (Бейли, Мейфилд) – 58:54' (5x5)

В параллельном матче «Флорида Пантерз» дома в овертайме разобралась с «Детройт Ред Уингз» — 3:2. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский остался в запасе, форварды «Детройта» Владислав Наместников и Евгений Свечников – без очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Эрни (Стечер, Немет) – 04:21' (5x5)   1:1 Аччари (Вераге, Яндл) – 11:55' (5x5)   1:2 Манта (Расмуссен, Немет) – 46:08' (5x5)   2:2 Ватрано (Вераге, Юбердо) – 50:40' (5x4)   3:2 Веннберг (Форслинг, Ватрано) – 61:25' (3x3)
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