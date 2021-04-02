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36 спасений Василевского помогли «Тампе» обыграть «Коламбус»

36 спасений Василевского помогли «Тампе» обыграть «Коламбус»
Хоккей / НХЛ 0

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на домашнем льду «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей дублем отметился Брейден Пойнт, ещё одна шайба на счету Росса Колтона. За «Коламбус» забрасывали Зак Веренски и Эрик Робинсон.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 из 38 бросков по воротам, а его одноклубник Михаил Сергачёв за 24 минуты 51 секунду результативными действиями не отметился, завершив встречу с показателем полезности «0».

У защитника «Блю Джекетс» Владислава Гаврикова «-1» за 18.46 на льду.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Пойнт (Стэмкос, Хедман) – 15:45' (5x3)   1:1 Веренски (Робинсон, Доми) – 29:04' (5x5)   1:2 Робинсон (Доми, Веренски) – 50:54' (5x5)   2:2 Колтон (Марун, Жозеф) – 54:48' (5x5)   3:2 Пойнт (Палат, Джонсон) – 55:54' (5x5)

В параллельном матче «Питтсбург Пингвинз» продлил победную серию до 5 матчей, обыграв на выезде «Бостон Брюинз» со счётом 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2021, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Астон-Риз (Танев, Годро) – 22:01' (5x5)   0:2 Мэтисон (Анджелло, Сеси) – 33:12' (5x5)   1:2 Маршан (Бержерон, Зборжил) – 51:14' (5x5)   1:3 Цукер (Родригес, Петтерссон) – 53:07' (5x5)   1:4 Гюнцель (Летанг, Кросби) – 57:51' (en)
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