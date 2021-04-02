36 спасений Василевского помогли «Тампе» обыграть «Коламбус»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на домашнем льду «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей дублем отметился Брейден Пойнт, ещё одна шайба на счету Росса Колтона. За «Коламбус» забрасывали Зак Веренски и Эрик Робинсон.
Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 из 38 бросков по воротам, а его одноклубник Михаил Сергачёв за 24 минуты 51 секунду результативными действиями не отметился, завершив встречу с показателем полезности «0».
У защитника «Блю Джекетс» Владислава Гаврикова «-1» за 18.46 на льду.
В параллельном матче «Питтсбург Пингвинз» продлил победную серию до 5 матчей, обыграв на выезде «Бостон Брюинз» со счётом 4:1.
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