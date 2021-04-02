Передача Гурьянова и 21 сейв Худобина помогли «Далласу» обыграть «Нэшвилл»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Эса Линделль, Джейсон Робертсон, Джейми Бенн и Миро Хейсканен. Российский нападающий Денис Гурьянов отметился результативной передачей. Голкипер Антон Худобин отразил 21 бросок. Единственную шайбу за «Нэшвилл» заброcил Колтон Сиссонс. Российский нападающий Яков Тренин отметился результативной передачей.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.