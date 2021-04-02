Передача Гурьянова и 21 сейв Худобина помогли «Далласу» обыграть «Нэшвилл»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей забивали Эса Линделль, Джейсон Робертсон, Джейми Бенн и Миро Хейсканен. Российский нападающий Денис Гурьянов отметился результативной передачей. Голкипер Антон Худобин отразил 21 бросок. Единственную шайбу за «Нэшвилл» заброcил Колтон Сиссонс. Российский нападающий Яков Тренин отметился результативной передачей.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2021, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Линделль (Комо, Дикинсон) – 02:39' (5x5) 1:1 Сиссонс (Тренин) – 16:21' (5x5) 1:2 Робертсон (Хинц, Павелски) – 28:49' (5x5) 1:3 Бенн (Гурьянов, Клингберг) – 41:41' (5x4) 1:4 Хейсканен (Павелски) – 57:51' (en)
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