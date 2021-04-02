Оши — о столкновении с Самсоновым: вышло недопонимание. Я думал, что он оставит мне шайбу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:8) прокомментировал эпизод, случившийся на самом старте встречи.

24-летний российский голкипер столичных Илья Самсонов, начинавший этот матч основным вратарём, получил повреждение уже на 30-й секунде матча в результате столкновения за воротами с Оши. Самсонов сразу же отправился в раздевалку, а на лёд экстренно вышел чех Витек Ванечек.

«Вышло небольшое недопонимание относительно того, кто должен был играть в шайбу. Получилось так, что он решил играть сам, а я думал, что он собирался оставить шайбу мне. Очевидно, что я чувствовал себя ужасно из-за этого момента», — приводит слова Оши журналист Тарик Эль-Башир.

Стоит заметить, что после 9 бросков по воротам «Вашингтона» Ванечек пропустил 2 шайбы. На 17-й минуте в ворота вернулся Самсонов.